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香港房價漲不停 財政司長陳茂波示警

2017-06-20  23:13

〔記者盧永山／台北報導〕香港房價節節升高，香港財政司長陳茂波日前接受彭博訪問時坦承，香港房地產市場處於危險狀態，很容易出現回檔。

陳茂波表示：「沒有人知道調整的幅度有多大，或什麼是合適的調整幅度，因為這是由市場決定，而非政府決定，大家必須意識到其中存在的風險。」

陳茂波並非危言聳聽。根據香港中原地產最新發布的中原城市領先指數CCL顯示，該指數已連續第16週刷新歷史紀錄，超越1996年12月8日至1997年3月16日期間15週的紀錄，為20年來創歷史新高時間最長的紀錄。

公開資料顯示，自2003年以來，香港房價已暴漲364%。而香港家庭月收入的中位數只上漲61%。有房仲機搆估算，一間典型香港公寓的價格已達港人年收入中位數的18.1倍，顯示香港房價過高，居民購房壓力極大。

今年前5個月，香港中小型住宅的價格較去年同月上升9.1%，甚至比1997年房市高峰期高出近76%。此外，最近位於香港西營盤干諾道西180號的獨棟住宅大樓維港峰（Upton），出售1個面積約5.3坪的停車位，成交價高達518萬港幣（新台幣2008萬元），創紀錄最高，引發輿論熱議。

至於香港房市是否會再度出現1997年亞洲金融危機時期一落千丈的慘狀，並影響到整個香港的經濟環境，陳茂波表示，如1997年的狀況不會重演，因為目前與當時情況截然不同。

陳茂波指出，目前香港的金融體系十分穩健，能抵擋得住房市回檔，只要港府繼續保持土地及房屋供應，房市將會恢復平衡。

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  • 香港房價節節升高，香港財政司長陳茂波日前接受彭博訪問時坦承，香港房地產市場處於危險狀態，很容易出現回檔。（彭博）

    香港房價節節升高，香港財政司長陳茂波日前接受彭博訪問時坦承，香港房地產市場處於危險狀態，很容易出現回檔。（彭博）

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