永豐金涉弊 金管會：強化獨董3措施月底上路

2017-06-20 19:47

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會週一重罰永豐金，將董事長何壽川解職，對於本案調查過程，金管會表示，本案去年11月底即展開，並在今年1月首度移送資料給檢調單位，5個多月共移送檢調6次；金管會並強調，為強化獨立董事功能，有3項新措施將在本月底上路。

有關永豐金的行政核處程序，金管會主秘邱淑貞指出，本於依法行政之原則，依照既定的期程，公正、嚴謹的進行行政調查程序。

銀行局副局長呂蕙容表示，有關永豐金租賃子公司授信之相關疑慮，去年11月間金管會接獲檢舉後，即對永豐金辦理專案檢查；另同年12月完成檢查報告後，在今年1月3日將相關資料計2798頁，提供台北地方法院檢察署。

之後，金管會除就檢查結果，進行行政處分之調查程序外，並多次配合檢調作業，提供相關重要資訊。

「原本就排定週一要處理永豐金三寶案！」呂蕙容說，事先根本就不知道，檢調單位在上週五搜索永豐金，及後來的聲押何壽川等，因為我們有自己的處理程序，不受檢調偵辦進度影響。她強調，因需配合檢調偵查不公開之原則，故不便對外說明。

對於外界關切獨立董事之責任與相關法令，呂蕙容說，為強化上市櫃獨立董事職能，金管會已要求，上市櫃於股東會年報揭露獨立董事履行職權相關資訊，未來金管會還將進一步採行強化獨立董事之功能，有3大措施，預計月底上路。

包括：首先，公司提名連續任期已達3屆之獨立董事時，應公告及說明理由。第二，要求獨立董事至少一名應親自出席董事會。第三，審計委員會之開會過程應全程錄影或錄音等措施。

邱淑貞強調，以上措施係為促使獨立董事發揮其專業之功能，目的係為強化董事會職能。