大樂透、今彩539頭獎 都摃龜！

2017-06-20 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月20日）開獎的第106000053期大樂透，頭獎摃龜；第106000146期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000053期大樂透中獎號碼為：「01、12、29、30、33、44，特別號：19。」頭獎、貳獎摃龜；參獎共29注獲得，每注可得5萬7609元；肆獎共78注獲得，每注可得1萬4279元；伍獎共1626注獲得，每注可得1883元；陸獎共2202注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬4420注獲得，每注可得400元；普獎共3萬902注獲得，每注可得400元。

第106000053期49樂合彩中獎號碼為「01、12、29、30、33、44」，四合3注中獎，每注可得獎金20萬；三合共121注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3642注中獎，每注可得1250元。

第106000146期今彩539中獎號碼為「14、16、21、35、39」，頭獎摃龜；貳獎共141注獲得，每注可得2萬元；參獎共5234注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬2029注獲得，每注可獲得50元。

第106000146期39樂合彩中獎號碼為「14、16、21、35、39」，四合共2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共123注中獎，每注可得1萬1280元；二合共4659注中獎，每注可得1125元。

第106000146期3星彩中獎號碼為「709」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000146期4星彩中獎號碼為「1308」，正彩共28注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。