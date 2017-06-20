外銷訂單連10紅 年增9.1％

2017-06-20 16:06

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部今公布5月外銷訂單為368.1億美元，年增9.1%，為連續10個月正成長，且今年至5月訂單累計為1832.7億美元，為歷年同期最高，年增達10.8%；經濟部統計處長林麗貞表示，5月淡季不淡，外銷訂單可說「雨過天晴」。而據估計，若下半年保持成長率，今年整體訂單可望創新高，有機會打破2014年4728億美元的高點。

5月外銷訂單顯示景氣穩定向上，除成長主力資通信產品為歷年同月新高，電子產品、機械也為歷年同月次高之外，去年因大宗物料價格動盪而表現不如預期的傳產，今年也隨價格穩定而表現回穩；基本金屬、塑橡膠分別為連續10個月、7個月正成長。而以面板為主的光學器材也因需求增加價量齊昂，5月已創下連續5個月二位數正成長。

其中資通訊產品訂單為101.3億美元，年增8.2%，主因筆電、伺服器組裝代工增加。電子產品訂單92.9億美元，年增4.5%，主因半導體客戶端庫存已漸去化完畢，晶圓代工訂單回溫。光學器材則以液晶電視面板需求增加，訂單為22.6億美元，年增高達25.1%。

而具有景氣指標的機械產品訂單則為19.1億美元，年增12.4%，主因景氣回溫及智慧製造帶動投資；屬傳產的基本金屬、塑橡膠、化學品訂單則分別為22.2億、19.7億、16億美元，分別年增14.2%、20.3%及3%，顯示油鋼價趨穩對產業呈正面影響。

此外在接單國家方面，5月自美國接單103.6億美元也為歷年同月新高、歐洲66.3億美元則為歷年同月次高，均因筆電等資通信產品回溫，接單增加。但東協訂單卻年減8.7%，林麗貞解釋，主因業者接單方式改由海外子公司承接，因此接單看似負成長，出口卻是大增；若排除此因素，5月年增率應為8.5%。

展望6月，經濟部表示，訂單金額約在370到380億美元之間，年增率約為3到6%，且估計上半年整體年增率也有9.7%左右。林麗貞表示，她估計正成長應可維持到年底，因今年手持新品讓外界較有期待，下半年資通訊產品展望比較樂觀，加上新興應用發展速度相當快，下半年會有很多商機帶動訂單成長。