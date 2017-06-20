三寶可轉債確定無法履約 元太將進行債權協商。（圖由元太提供）

2017-06-20 15:24

〔記者陳梅英／台北報導〕元太（8069）今天召開股東會，元太持有三寶建設旗下Giant Crystal公司的850萬美元可轉換公司債也備受小股東關注，元太表示，該可轉債今天到期，對方確定無法依照約定履約，元太將進行債權協商或向法院申請債務保全。

元太去年獲利豐收，2016年合併營收140.1億元，稅後純益19.1億元，每股稅後純益為1.69元，股東會順利通過每股配發1.5元現金股利，盈餘配發率近9成。

元太董事長柯富仁指出，元太去年正式淡出LCD業務，成功轉型為專注電子紙研發與製造的公司。未來持續深耕電子紙顯示器，加強開發電子紙的新市場與新應用。

柯富仁說，電子書閱讀器的市場需求依然持穩，新款的電子書閱讀器逐漸往加大尺寸與增進閱讀體驗功能方向發展。另一主力產品電子貨架標籤在去年表現亮眼，接連獲得全球客戶採用並導入在其系統產品中。而醞釀多年的行李箱智慧標籤，也開始全面導入市場，成為另一股電子紙成長動能。

展望2017年，元太建構銷售與應用導向的營運模式，針對不同產品應用配置專有研發與產品設計規畫團隊，並設置專線及專區製造生產，聚焦資源運用，創造更高客戶價值。

在電子紙部分，除持續精進電子書閱讀器與電子貨架標籤主力產品外，也積極開發智慧標籤、電子紙筆記本，以及電子紙看板與建築材料的新應用，或著眼於物聯網（IoT）及智慧城市（Smart City）領域具節能省電與環保優勢的產品。公司將全方位與品牌客戶、系統商、通路商、合作夥伴與建築設計業界展開合作，全力拓展業務與市場。