三大法人買超12億 外資買超14億

2017-06-20 15:08
台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣12.88億元。（資料照，記者王敏為攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超新台幣12.88億元。
外資今天買超14.03億元，投信買超2.92億元，自營商賣超4.07億元。三大法人合計買超12.88億元。
台股今天漲73.86點，收在10324.46點，成交值新台幣925.49億元。
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,472,367,360
|1,555,768,870
|-83,401,510
|自營商（避險）
|4,456,921,791
|4,780,653,290
|-323,731,499
|投信
|1,097,798,610
|805,767,763
|292,030,847
|外資及陸資
|18,931,271,035
|17,527,800,923
|1,403,470,112
|合計
|25,958,358,796
|24,669,990,846
|1,288,367,950
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