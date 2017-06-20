台股第20天站穩萬點 創17年來新高

台股開盤不久隨即登上10300點，指數不但創下17年來新高紀錄，大演軋空行情，更是台股連續第20天站上萬點。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-06-20 13:46

〔記者張慧雯／台北報導〕美國聯準會（Fed）雖如市場預期升息，但昨日美股指數全面上漲，道瓊和標準普爾指數雙雙創下歷史新高紀錄，台股今（20）日則開高走高，在台積電（2330）、鴻海（2317）集團領軍下，開盤不久隨即登上10300點，指數不但創下17年來新高紀錄，大演軋空行情，更是台股連續第20天站上萬點，氣勢如虹，收盤大漲73.86點、以10324.46點作收，成交量為925.49億元。

今日台股以電子股領軍，台積電、鴻海等蘋概股同步走揚，台積電盤中一度攻上 217元，再創波段新高，市值達5.62兆元，創下歷史新高紀錄；鴻海股價也衝上112.5元，創34個月來新高，市值逼近1.95兆元；昨日剛開完股東會的可成（2474）也大漲10元以上，來到368元附近震盪。

法人：高檔盤整後市不看淡

元大投顧表示，展望台股後市站上萬點後的大盤支撐，有賴美股科技龍頭Nvidia、Google、Avago、Apple、Tesla等趨勢產業今年的業績成長，帶動國內網通、數據中心、蘋概及Tesla供應鏈等個股大漲，成為今年台股突破萬點的領頭羊。另方面，今年新台幣升值壓力大增，今年至6月7日為止不到半年，新台幣大幅升值7.26%；加上台股平均4%的現金殖利率，吸引國際熱錢湧進台股。元大投顧資深副總經理杜富蓉表示，在新台幣升值趨勢不變，且美股盤堅方向並未改變前，第三季台股在蘋概、網通、Tesla概念、食品、造紙等類股的輪動下，仍將持續多頭走勢。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏認為，股市站上萬點，均線呈現多頭排列，多頭格局持續，加上目前台股2017年預期本益比（P/E）為15倍、股價淨值比（P/B）1.7倍、股東權益報酬率（ROE）13%，股價評價與整體國際股市相比並不高，預期仍有緩步走高空間。需注意的是，台股易受國際股市動盪外，MSCI新興市場指數若納入中國A股所引發的長期資金排擠效應。