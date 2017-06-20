〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲73.86點，漲幅0.72％，報10324.46點，成交金額為925.49億元。
台股收盤上漲73.86點 報10324.46點
2017-06-20 13:37
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