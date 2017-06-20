全球第1個可撓式指紋傳感器 群創Q3量產

2017-06-20 12:52

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠群創今（20）與挪威 NEXT Biometrics ASA 共同宣布，今年第三季量產全球第一個熱感應可撓式指紋傳感器；瞄準每年上億張的智慧卡（smart card）、信用卡、易付卡或儲值卡商機，還有今年最夯的移動支付。

群創光電和 NEXT Biometrics 合作今年Q3量產全球第一個熱感應可撓式指紋傳感器，群創和 NEXT Biometrics 自2011年共同研發熱感應器於硬玻璃上，陸續有知名PC大廠的商務筆電及平板使用。

這次技術再度突破，結合群創可撓式面板製造能力與 Next Biometrics 指紋主動熱感應專利，成功開發全球第一個可撓式指紋傳感器。

群創光電技術開發中心丁景隆執行副總表示，生物辨識技術發展多元化，第一代光學感應（optical sensor） 模組體積過大，適合海關檢驗，蘋果使用的第二代按壓式電容晶片（capacitive sensor）價格高，且指紋掃瞄面積過小，易有死角或偏差。

NEXT Biometrics 主動熱感應指紋感應技術掃瞄指紋面積大、精準度高，不論做在硬玻璃或可撓式面板的品質表現最優，相較於第二代電容指紋辨識晶片，價格相當具競爭力，對於資安問題嚴重的全球經濟體，可撓式指紋傳感器滿足智慧卡（smart card）市場需求。