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東芝半導體案 博通團隊淪為備胎

2017-06-20  11:00

〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本《產經新聞》週二報導，東芝半導體出售一案，母公司東芝目前傾向與日本經濟產業省主導的「美日韓聯盟」合作，至於先前被看好的博通（Broadcom）則被視為是「美日韓聯盟」無望時的備胎。

《產經新聞》報導指出，東芝將盡快決定賣方，預定在本月28日股東大會前完成相關手續。先前原本受看好的博通團隊，由於可能在買後進行裁員，違背當初日方技術、雇用保留的條件，根據東芝關係人的說法，博通現在是「美日韓聯盟瓦解時的選項」。

目前東芝以美國私募基金KKR和官民基金日本產業革新機構（INCJ）、日本政策投資銀行（DBJ）及南韓SK海力士組成的「美日韓聯盟」為主要對象，進入最終討論階段，東芝半導體公司在出售後，經營權方面將由日方主導，且預計在短時間內就能通過反壟斷審查。

報導指出，正在討論東芝母公司的出資，但出資的機率可能很低，另外與美國私募基金KKR的合作計畫也可能無疾而終；消息來源指出，出資方的基本架構大致上已經確定，會確保整體收購金額高於東芝要求的2兆日圓以上。

另一方面，由於東芝的合作夥伴威騰電子尋求法律手段極力阻撓東芝半導體出售，仍是此樁交易的一大地雷，報導稱若威騰不撤告，還是可能拖延交易時間，為本案帶來一大不確定性。

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  • 東芝半導體出售一案，母公司東芝目前傾向與「美日韓聯盟」合作，至於先前被看好的博通則被視為備胎。（美聯社）

    東芝半導體出售一案，母公司東芝目前傾向與「美日韓聯盟」合作，至於先前被看好的博通則被視為備胎。（美聯社）

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