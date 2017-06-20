6/20重要財經新聞一覽

自由時報財經︰生華科、亞獅康 新藥股掛牌有潛規則？
近期新藥股生華科（6492）、亞獅康─KY（6497）一掛牌就暴跌，套牢中籤戶引起市場熱議，有人質疑兩家公司的新藥明明離上市還很遙遠，為何可以IPO（初次上市）？甚至質疑是不是只要有授權成功、或股票集保鎖住到公司賺錢，就能保證可以掛牌這種「潛規則」存在？對此，證交所及櫃買高層主管均予以否認。
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蘋果日報財經︰洪水樹：手機殼金屬加玻璃 將成主流
可成（2474）昨開股東會，董事長洪水樹表示展望景氣今年會更好，下半年3大產品線同步加溫，與去年比會有「非常顯著」成長。洪水樹預言手機金屬機殼搭玻璃將成主流，未來2年能見度都還不錯，中國宿遷、泰州與台灣廠區同步擴廠。洪直言：「看好公司今年表現的投資人，應該都不會失望。」
工商時報財經︰台股萬點19天 史上第三長
揮別美國升息陰霾，亞股昨（19）日率先表態，台股在十大權值股同步走揚帶領下，指數大漲93點、收10,250點，再創27年來收盤新高，連19天收盤站上萬點，為台股史上第三長的收盤萬點行情。第一金投顧董事長陳奕光認為，今日將續寫紀錄，有望朝史上第二長邁進。
中國時報財經︰金管會解除何壽川董座職務
金管會主委李瑞倉19日罕見在台股收盤後，立即召開記者會，宣布解除永豐金控董事長何壽川董事職務，連帶不可出任金控董事長，同時永豐金總經理游國治也遭停職，預計20日正式停止執行總經理的職務。
經濟日報財經︰鴻家軍領漲 台股「連19萬」
台股昨（19）日挾外資連續三個交易日回補氣勢，搭配鴻家軍登高一呼，加權指數漲93點，收在最高點10,250點，台股更已連續19日站穩萬點，平台股站上萬點史上第三長天數。
星島日報財經︰憧憬A股「入摩」 恒指乾升近300點
市場預期A股「入摩」機率有望達七成五，港股昨日偷步炒上，加上市場看好港交所（388）擬推出的新板，進一步推動港股上升，恒指昨先後收復20天線（25753點）及10天線（25862點），更重上25900點，最多升313點，惟成交不足700億元下，仍受制於26000點阻力，尾市升幅收窄，全日升298點。