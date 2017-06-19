遭質疑未善盡職責 永豐金獨董回應了

2017-06-19 21:25

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金今天晚間代獨董發表聲明，有媒體提及永豐金獨董僅出席會議表示洽悉及無異議，對公司發生重大缺失之個案不追究違失責任、未善盡事職責，但該聲明強調，「歷次董事會、審計委員會及薪酬委員會上提出積極改進之建言，均有紀錄可稽，確已善盡獨立董事之責」。

永豐金獨董有3人，分別為薛琦、許建基及蔡穎義。

這份由永豐金代發出的聲明稿指出，自擔任永豐金控獨立董事以來，確實依法召集永豐金控審計委員會，並出席永豐金控董事會，就有關公司營運績效、風險管理、法令遵循與內稽內控、以及各項依法令規定應經獨立董事參與之議案，進行討論、提出各項改進建議與要求，及參與表決。

該聲明指出，3位獨董對於特殊事件亦依據法令及慣例督導，提點重要原則與方向，責成經理部門盡速查究，以充分保障公司及股東之權益。

永豐金獨董並強調，於上屆獨立董事任期內（2014年6月~2017年6月），總計召開22次薪酬委員會、以及15次審計委員會，就相關議案均有充分討論。

另外，就媒體所指稱之三寶建設集團授信案、輝山乳業案等案件，更在2017年1月至5月之歷次董事會、審計委員會及薪酬委員會上提出積極改進之建言，均有紀錄可稽，確已善盡獨立董事之責。

獨董強調，「媒體對於獨立董事未善盡職責之報導，應是未明事實所致之誤解」。