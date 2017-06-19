樂陞獨董選不出來 股票繼續停牌

2017-06-19 19:03

〔記者陳柔蓁／台北報導〕櫃買中心表示，樂陞公司獨立董事於105年11月6日全數辭任，且該公司未於期限內完成獨立董事補選，違反「上櫃公司設置獨立董事之處置要點」，繼續停止樂陞公司有價證券櫃檯買賣。