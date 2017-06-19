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樂陞獨董選不出來 股票繼續停牌

2017-06-19  19:03

〔記者陳柔蓁／台北報導〕櫃買中心表示，樂陞公司獨立董事於105年11月6日全數辭任，且該公司未於期限內完成獨立董事補選，違反「上櫃公司設置獨立董事之處置要點」，繼續停止樂陞公司有價證券櫃檯買賣。

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  • 櫃買中心表示，樂陞未於期限內完成獨立董事補選，繼續停止樂陞公司有價證券櫃檯買賣。（記者陳柔蓁攝）

    櫃買中心表示，樂陞未於期限內完成獨立董事補選，繼續停止樂陞公司有價證券櫃檯買賣。（記者陳柔蓁攝）

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