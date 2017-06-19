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何壽川遭解職 金管會︰已有礙金控健全經營

2017-06-19  17:36

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金涉及三寶案弊端，金管會今天解除何壽川董事長職務；金管會指出，本案看到金控負責人透過巧妙安排，來規避利害關係人交易，又對自己轉投資案件未明確分際，「難以期待其能繼續有效經營金融機構，有礙健全經營」，因此，決定予以解職。

檢調在上週五大舉搜索永豐金、永豐餘等住所，並約談23位相關人士；上週六以何壽川等人有串證之虞，聲請羈押，當天，永豐金隨即召開董事會，推舉前行政院副院長邱正雄擔任代理董事長；接著，週日法院裁定收押禁見何壽川。

由於本案檢調尚未起訴，更未進入司法審判程序，為何就對永豐金開罰？金管會主委李瑞倉指出，若金融機構負責人依照利害關係人交易，透過巧妙安排去規避，在轉投資其他產業交易案也未能保持分際，以至於發生利益衝突、甚至違反法令，這樣不僅損害負責人的誠信、法遵等最寶貴資產，也使企業和金融機構暴露在很高的經營風險下。

李瑞倉強調，法遵的核心就是徹底守法，但永豐金此次很多地方卻是在「規避法令」，這是完全錯誤的觀念，金管會身為金融監理機關，「我們絕對不會允許這樣的情形存在」。

金管會官員表示，何壽川擔任永豐金控董事長，卻未能善盡督導責任，且對轉投資事業未保持明確分際，產生利益衝突，本案是根據金控法第54條之一規定，做必要處置。

對於有立委質疑，金管會開罰速度太慢，是否有袒護永豐金之虞，李瑞倉澄清，行政機關必須嚴謹、公正、客觀，比如在處理過程，必須要讓當事人陳述意見後，才能進行處份，「雖然外界有各種不同聲音，但金管會同仁仍不受干擾，按照我們既定程序進行」。

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  • 金管會主委李瑞倉強調，法遵的核心就是徹底守法，而不是「規避法令」。（記者王孟倫攝）

    金管會主委李瑞倉強調，法遵的核心就是徹底守法，而不是「規避法令」。（記者王孟倫攝）

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