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桃市空氣盒子啟動 訊舟看好IOT成長力道

2017-06-19  17:33

〔記者王憶紅／台北報導〕訊舟（3047）Edimax今日與桃園市政府宣佈啟動空氣盒子計畫，訊舟表示，將在桃園市布建235台空氣盒子，消費者可透過EdiGreen app隨時監看各據點的空氣品質資訊，透過清楚的Google Map地圖介面瞭解空氣品質的好壞，選擇適當的生活方式，採取有利環境保護的作為。

訊舟指出，今年IOT的IP Cam監控產品可望不錯的進展，除應用在智慧城市的空氣盒子Air Box，已在監督六都的空氣品質，而空氣盒子不僅在台灣，在韓國也成功進行商轉，在企業網路方面，去年佔營收約20-30%，明年可望再進一步的成長，整體而言，對今年表現審慎樂觀。

訊舟指出，桃園空氣盒子專案共計布建235台在全市公立小學，以及教育局、文化局、衛生局、民政局、地政局、社會局、地方稅務局等機關，從北起蘆竹大園航空大城，南至復興偏鄉，綿密建立微型PM2.5空氣品質監測站於13個行政區。此活動由桃園市政府研究發展考核委員會主辦，合作單位除訊舟科技外，還包括中央研究院資訊科學研究所。

訊舟執行長任冠生表示，訊舟除在台灣外，也在全球26個國家，建立了2100多個空氣品質監測站，而這個數字還在持續成長中。

訊舟第一季營收12.62億元，營稅後虧損6627萬元，每股虧損0.28元。訊舟主要產品分四大類，分別為家庭網路、企業網路產品，以及IOT、電信產品。訊舟客戶分配平均，歐、美、東北亞客戶佔營收比約20%、30%、30-40%。

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  • AirBox 空氣盒子啟動，桃園市長鄭文燦（圖左）與訊舟科技執行長任冠生（圖右）親自出席。（訊舟提供）

    AirBox 空氣盒子啟動，桃園市長鄭文燦（圖左）與訊舟科技執行長任冠生（圖右）親自出席。（訊舟提供）

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