李靜芳續任巨城董事長 明年擴大商場版圖

巨城董事會通過由李靜芳繼續擔任董事長。（記者蔡彰盛翻攝）

2017-06-19 16:51

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕巨城董事會上週一致通過由李靜芳繼續擔任董事長，帶領巨城再創高峰。14日股東會通過去年度盈餘分配案，配發現金股利0.44元，營運5年成績斐然。Big City在桃竹苗地區連續2年突破百億營業額成地方經濟指標，明年更將擴大商場營運面積，持續引進桃竹苗獨家新櫃位，擴大零售版圖。

Big City從廢墟變身小金雞，李靜芳帶領全員創下許多奇蹟，自開幕以來各項數據表現異軍突出，年營業額一路從60億攀上2016年的105億，不僅連續2年站穩百億大店行列，今年更位居全台前8名的百貨購物中心，六都當中也僅次於台北市、台中市、台南市及高雄市，整體業績佔新竹市場逾6成。

李靜芳表示，今年截至6月Big City引進話題快時尚品牌、獨家美食櫃，業績已逆勢成長7%，明顯高於同業。而以新竹縣市家庭收入和支出排名前三及南桃園、竹竹苗整體人口數來看仍有不少成長空間，對於量體較大應有盡有的購物中心最佔優勢；今年自上半年即引進快時尚品牌「GU」、韓國親子家居品牌「iloom」、義式料理「Bellini Pasta Pasta」以及7/7（五）即將開幕的五星級牛排飯

「CooK BEEF！酷必」，都讓桃竹苗消費者能即時與台北同步體驗最新的流行趨勢。

李靜芳說，明年Big City另有擴大面積計劃，除了原有遠東巨城購物中心及遠東SOGO百貨Big City館，座落在購物中心右側的旅館棟建物預計陸續開發其他營業項目，估計整體營業額將有兩位數成長。