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台股創逾27年收盤新高 新台幣終結連9貶

2017-06-19  16:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕台股今天表現亮眼，加權指數終場上漲近1％，以10250.6點作收，創1990年4月以來，逾27年收盤新高，新台幣匯率也結束連續9個交易日貶值走勢。

新台幣終場以30.361元兌1美元作收，升值2分，台北外匯經紀公司成交量為6.36億美元。

外匯交易員表示，雖然台股上漲、外資買超，但資金匯入仍有限，使得匯市量能無法擴大，且新台幣卻乏進一步升值動能。

新台幣今以30.390元開出，最高30.315元、最低30.390元，終場收30.361元。

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  • 新台幣今以30.390元開出，最高30.315元、最低30.390元，終場收30.361元。圖為美元現鈔。（資料照，記者盧冠誠攝）

    新台幣今以30.390元開出，最高30.315元、最低30.390元，終場收30.361元。圖為美元現鈔。（資料照，記者盧冠誠攝）

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