三大法人買超46億 外資賣超25億

2017-06-19 15:11
三大法人今買超46億，外資賣超25億。（資料照，記者王孟倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信、自營商買超，合計買超新台幣46.93億元。
外資今天買超25.09億元，投信買超6.25億元，自營商買超15.58億元。三大法人合計買超46.93億元。
台股今天漲93.87點，收在10250.60點，成交值新台幣893.13億元。
106年06月19日 三大法人買賣金額統計表 單位：元
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,909,377,560
|795,308,460
|1,114,069,100
|自營商（避險）
|4,695,817,413
|4,251,670,691
|444,146,722
|投信
|1,294,915,730
|669,537,478
|625,378,252
|外資及陸資
|19,575,848,089
|17,065,980,586
|2,509,867,503
|合計
|27,475,958,792
|22,782,497,215
|4,693,461,577
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