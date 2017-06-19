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三大法人買超46億 外資賣超25億

三大法人今買超46億，外資賣超25億。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-06-19  15:11

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信、自營商買超，合計買超新台幣46.93億元。

外資今天買超25.09億元，投信買超6.25億元，自營商買超15.58億元。三大法人合計買超46.93億元。

台股今天漲93.87點，收在10250.60點，成交值新台幣893.13億元。

106年06月19日 三大法人買賣金額統計表 單位：元

單位名稱買進金額賣出金額買賣差額
自營商（自行買賣） 1,909,377,560 795,308,460 1,114,069,100
自營商（避險） 4,695,817,413 4,251,670,691 444,146,722
投信 1,294,915,730 669,537,478 625,378,252
外資及陸資 19,575,848,089 17,065,980,586 2,509,867,503
合計 27,475,958,792 22,782,497,215 4,693,461,577

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