金管會開鍘！ 永豐金董座何壽川遭解職

已經遭法院裁定收押的永豐金董事長何壽川，今天被金管會勒令解職。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-06-19 13:49

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控涉及三寶超貸等弊案，董事長何壽川昨日更遭收押禁見；金管會今天也宣布對永豐金的裁罰，除了勒令解除永豐金董事長何壽川職務，及停止永豐金總經理游國治職務。

三寶案可細分為「三寶J&R超貸案」、「三寶可轉債案」及「三寶Star City案」；其中，金管會在4月上旬，已先對三寶J&R超貸案部分，開罰永豐金1千萬元，今天則是對另外2案開罰。

儘管檢調尚未起訴永豐案，不過，根據掌握的證據及事實認定，裁定永豐金不具負責人適格性，因此，勒令永豐金解職其董事職務。

其實，何壽川並不是第一位尚未被起訴就遭解職的金控負責人，2005年因為博達掏空弊案，時任國票金董事長的林華德，也遭到勒令解職。

據《金控負責人應具備資格條件》第3條第13項規定「有事實證明從事或涉及其他不誠信或不正當的活動，顯示其不適合擔任金融控股公司的發起人或負責人」，就可以解除金控負責人職務。

依規定，若遭到金管會「解職」，被處份人在5年內，不得轉任金融業重要職務。

其實，早在5月中旬，金管會赴財委會備詢，面對立委質詢永豐金涉及多項弊端，金管會就已經回應，若相關事證為事實，一定嚴懲，最重不排除解除永豐金負責人（何壽川）職務。