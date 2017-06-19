〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲93.87點，漲幅0.92％，報10250.60點，成交金額為893.13億元。
台股收盤漲93.87點 報10250.60點
2017-06-19 13:46
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