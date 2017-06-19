亞馬遜併Whole Foods 傳將以無人店取代收銀員

2017-06-19 12:01

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國電商巨擘鉅子亞馬遜（Amazon）決定以137億美元收購美國有機食品連鎖超市Whole Foods Market（簡稱Whole Foods）公司，彭博引述熟知公司內部消息來源指，亞馬遜預計將採用新科技取代收銀員的方式裁員；亞馬遜發言人則出面否認此訊。

亞馬遜日前宣布，以每股42美元現金收購Whole Foods，消息來源指出，亞馬遜預計將進行裁員，並調整售價，使Whole Foods得以和沃爾瑪（Wal-Mart）等大型零售業者競爭。

報導指出，亞馬遜正嘗試推動在零售業的發展，以吸引更多中低收入的消費者；亞馬遜於去年推出標榜「拿了就走」的無人零售商店「Amazon Go」，消息來源表示亞馬遜考慮採用這項技術降低店面成本，未來人們在這類商店內，只需透過智慧型手機進行付款，不需要在收銀台前排隊結帳。

這項技術有助於亞馬遜創造出與競爭者在實體店面的市場區隔，並減少Whole Foods店面的人力成本，而剩下的員工則主要負責改善消費者體驗的工作。消息來源指出，亞馬遜還計畫引進自有品牌商品，取代原先Whole Foods被認為太貴而不具吸引力的商品，此舉同樣有助於Whole Foods的價格競爭，同時開拓了亞馬遜開發自有食品的基礎。

亞馬遜發言人賀德納（Drew Herdener）在聲明中表示，該公司「沒有計畫透過無人結帳技術來取代Whole Foods收銀員，目前也沒有任何裁員計畫」。亞馬遜收購Whole Foods的交易預計要到下半年之後才可能完成，Whole Foods上週五股價暴漲29.1％至42.68美元，高於亞馬遜提出的每股收購價格。