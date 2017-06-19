承攬水庫工程管件 中菲行為客戶省9％運費

2017-06-19 10:58

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行（ 5609）近日再獲跨國客戶高度肯定，日前順利完成從南韓到中東地區超大尺寸自來水庫工程管件專案運輸，並為客戶省下約9%運費預算的運輸成本。

中菲行指出，在這次的大型專案中，透過與長期配合的包裝加工代理商及船公司等物流夥伴的多方合作，成功籌畫、最佳化運輸艙位的空間分配、減少貨櫃量和卡車往來的運輸成本。

中菲行為客戶仔細鑽研，將近1,000個超大尺寸自來水庫工程管件，有效分配到159個訂做木箱，總重約760噸/ 4,300立方米（cbm），而由於管件的尺寸不一，每一個木箱均必須精密計算包裝6-7個管件方能達到最佳裝載效率。此外，在與其所長期配合之船公司的全力支持下，除了確保在旺季高峰期能為客戶爭取較穩定艙位，並取得備量稀少且裝載量更高的40呎超高特殊貨櫃（40’ Super Rack Container），為客戶創造最大的經濟效益。

南韓Dimerco Express （Korea） Corp.海運總監Mr. Eric Roh指出，從為客戶投入心力研究、提出專業而多元化的解決方案、協調長期配合的上下游供應鏈夥伴進行合作，到訂做客製化木箱以達最佳裝載效率及為客戶把關一層層的物流環節，整合多年物流經驗並能實際運用三大核心競爭力是這次專案成功的關鍵。