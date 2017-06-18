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永豐金控總座 銀行董事陳嘉賢接任

接下永豐金控總經理的董事陳嘉賢。（記者廖振輝攝）

2017-06-18  16:46

［記者吳佳蓉／台北報導］永豐金控今日召開記者會，代理董事長邱正雄表示，本週金控董事會將提名討論總經理繼任人選，並送主管機關核准，預計由現任永豐金控及銀行董事陳嘉賢接任。同時強調一切營運正常、獲利健全，全力保障存戶權益。

永豐金董座何壽川今遭收押禁見，總經理游國治也已請辭，任期於7月1日到期。暫時代理董座一職的邱正雄，今率領永豐金控、銀行董事陳嘉賢、獨董許建基及蔡穎義等三人，一同召開記者會，說明未來重要人事走向及如何落實加強內稽內控。

邱正雄表示，本週五金控就會召開董事會，推派陳嘉賢繼任金控總座人選，陳同時作為永豐金控、銀行董事，持續參與各大重要決策，長期熟稔金控營運，相信能新的團隊出現，能帶領集團永續發展。

對於營運狀況，他強調，金控、銀行目前獲利穩健，金融指標一切正常，資本適足率優於國際。目前觀察，存戶對永豐仍有信心，外界擔憂永豐租賃公司無擔保放款出去的50多億元，「全部回收沒有問題，」希望外界不要進行無謂的假設（可能產生流動性危機）。

陳嘉賢則表示，上任後會積極密切觀察市場反應，內部已準備好SOP，因應各項變化；未來也絕對會積極改善永豐子公司、孫公司體質。獨董許建基補充，基本上，未來除非有實質營運的紫、孫公司外，都將清算或整併，現行37~38家子、孫公司，至少會減少7~8家，但這需要通過主關機關核准，因此不會由永豐端主動宣布。

針對外界關切家族色彩及存戶權益問題，邱正雄回應，「目前在場的（核心經營人士）都不姓何，」各有專業，可信得過會超然獨立並公正的行使職權。未來將有新改革，加強內控、法遵，落實風險機制，並娉請外國顧問，在遵法前提下推行各項業務，確保存戶權益。

許建基則認為，永豐各項爭議已紛擾一陣子，這段時間觀察存款變化穩定，台幣放款部分應不至於流動性危機，外幣存放比則比重不高，也有很好的拆借額度，此次危機對流動性危機應不至於有大影響。

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  • 永豐金控董事長何壽川遭收押，董事邱正雄（左）接下代理董事長一職，並率領接下總經理一職的董事陳嘉賢（右）與兩位獨董舉行記者會。（記者廖振輝攝）

    永豐金控董事長何壽川遭收押，董事邱正雄（左）接下代理董事長一職，並率領接下總經理一職的董事陳嘉賢（右）與兩位獨董舉行記者會。（記者廖振輝攝）

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標題：永豐金控總座 銀行董事陳嘉賢接任


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