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Tesla首批Model X純電動休旅車交車

2017-06-18  11:37

〔記者楊雅民／台北報導〕Tesla（特斯拉）電動車首批Model X純電動休旅車正式在台交車，在台佈建的充電站預計第二季末將超過250座，自動輔助駕駛2.0版與導航功能也正式在台啟用。

Tesla登台9個月來，今年前5月新車掛牌數156輛，都是Model S，第2季Model X開始交車後，預期掛牌數可望成長。

每輛要價高達383萬元起的Model X，喊出歷來最安全、速度最快的純電動運動休旅車，配備全時四輪驅動及100 kWh 電池，單次充電可達續航里程達565公里。

Tesla目的地充電站今年第二季末將在全台完成超過250座的目的地充電站，分佈於全台80個地點，包括飯店、購物中心、餐廳、甚至電影院，便利車主在享受生活的同時，可同步充電。同時在台北台中和台南各架設一組超級充電站，完成便利車主南北長途旅遊的承諾。

自動輔助駕駛2.0版與導航也已正式在台啟用，為全世界自動輔助駕駛2.0版本第一批啟用的國家之一，包括自動輔助轉向、跟車、防撞預警、自動換道，自動停車或是召喚功能。

未來不論是Model S或是Model X的自動輔助駕駛技術以及其他車輛科技，都將隨著時間透過OTA空中下載更新持續進化。

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  • Tesla（特斯拉）電動車首批Model X純電動休旅車正式在台交車，在台佈建的充電站預計第二季末將過250座，（圖由台灣Tesla提供）

    Tesla（特斯拉）電動車首批Model X純電動休旅車正式在台交車，在台佈建的充電站預計第二季末將過250座，（圖由台灣Tesla提供）

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