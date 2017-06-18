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英業達新董座 員工：卓桐華財運超級旺

2017-06-18  11:26

〔記者卓怡君／台北報導〕英業達（2356）新任董事長由卓桐華正式接棒，卓桐華在1997-2003年擔任英業達總經理期間，將英業達年營收推上千億元的里程碑，據該公司員工透露，卓桐華財運超旺，一到拉斯維加斯，他看上的吃角子老虎機絕對中大獎，只要跟著卓桐華就會發財，內部員工笑稱卓桐華是大福星，英業達未來營運勢必再創高峰。

卓桐華在英業達工作長達32年，參與英業達製造出第一台康柏奔騰NB的關鍵時刻，英業達營運就此一飛衝天，卓桐華回憶，1983年進入英業達時，英業達一年營收約50億元，當時他心中覺得大同、聲寶這些公司才是大公司，沒想到，2000年英業達年營收衝上1000億元，和台積電不相上下，他忽然發現英業達規模早已超越大同、聲寶，2000年時他更告訴會長葉國一，未來英業達規模一定會有10億美元（約新台幣3100億元），大家的反應是哈哈大笑，現在英業達年營收也已超過4200億台幣。

卓桐華強調，英業達將持續進行新技術的投資，往AI人工智慧、5G、汽車電子等新領域大步邁進，同時更以提升獲利為首要目標，不盲目追求營收成長。

卓桐華對於英業達下半年看法樂觀，太陽能、伺服器、智慧行動裝置等業務可望向上成長，全年獲利也有機會優於去年。

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  • 英業達董事長卓桐華。（記者卓怡君攝）

    英業達董事長卓桐華。（記者卓怡君攝）

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