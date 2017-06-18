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6/18重要財經新聞一覽

2017-06-18  09:26

自由時報財經︰回歸20年 港本土財團影響式微

香港回歸中國廿年後，經濟變成什麼樣子？彭博新聞報導，一九九七年從一個英國殖民地歸還給中國主權管轄時，香港經濟仍掌握在本土富豪及殖民時代就有的財團手中；現在，香港被中國「一國兩制」統治廿年後，中資企業滲透香港經濟各領域，尤其銀行、房地產、電信、媒體等，部分本土財團如李嘉誠等勢力雖大，對香港經濟的影響力卻已不如中資。

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回歸20年 港本土財團影響式微

蘋果日報財經︰鋼鐵業今年賺飽飽 掀建廠潮

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中國時報財經︰防竊報路況 電動機車更智慧

政府積極打造智慧化交通網路，其中大眾運輸系統及私人載具智慧化可以說是第一步。透過智慧化數據分析，不僅可更有效管理路況，也可以讓駕駛提前掌握事故，更可以讓機車產業維持產業競爭優勢。

星島日報財經︰眾安保險加快來港 傳未來數周遞申請

內地互聯網保險公司眾安保險計畫未來數周入表申請在港上市，集資最高達20億美元（156億港元），至少也有10億美元（78億港元），有可能成為首隻金融科技股（FinTech）。內地報道，公司上市後市值逾1000億港元，又擬向戰略投資者售最多10%股權。

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  • 香港回歸中國廿年，中資對香港經濟滲透無所不在，尤以銀行、房地產、電信業和媒體等領域最顯著。（彭博）

    香港回歸中國廿年，中資對香港經濟滲透無所不在，尤以銀行、房地產、電信業和媒體等領域最顯著。（彭博）

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2017年6月18日‧星期日‧丁酉年五月廿四日
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