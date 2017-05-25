房市買氣不振導致餘屋堆疊 北台灣成屋預售比大翻轉

2017-05-25 14:06

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣仍未復甦，導致北台灣成屋建案攀升，根據《住展》雜誌統計，截至4月為止，北台灣銷售中的成屋建案共有908個，反觀預售案則有390個，呈現2.33:1，對照房市高檔時的成屋與預售比，2013年為1:1.07、2014年1:1.05，有著明顯的轉變。業者分析，因投資需求大減，加上建案去化減緩，導致預售案的待售餘屋轉為成屋後持續堆疊，才會造成預售與成屋比例大幅翻轉。

根據《住展》雜誌調查近5年的北台灣成屋與預售比率，2013年為1:1.07、2014年1:1.05、2015年為1:1.06，2015年年底後房市買氣出現反轉，成屋與預售屋比率也從此時開始出現變化，2016年為1.62:1、2017年擴大至2.33:1。

《住展》雜誌企研室經理何世昌分析，預售案數量減少、成屋數量暴增的成因，一來是與預售屋交屋潮有關，由於去年以來預售屋交屋進入高峰且延續至今年，當初預售未賣完的成屋案持續釋出，導致成屋案不斷增加。

再來則是與市場需求改變有關。由於擅長透過預售案、資金高槓桿操作的投資客大量退場，現在市場上買盤主力是自住民眾，而自住民眾偏好看得到的成屋案，所以部分業者乾脆走先建後售模式，省下預售時期的銷售成本，等到完工再開賣。

若進一步分析北台灣各縣市的成屋與預售比率，今年北市為2.38:1、新北市為2.12:1、桃園市為4.03:1、新竹地區則為1.60:1，僅有宜蘭地區預售屋多過成屋建案，成屋與預售屋比率為1:1.03。

何世昌指出，對賣方而言，成屋銷售壓力並未有效減少，若想順利完銷必須「一鼓作氣、讓利到底」。對購屋族來說，房市進入全成屋市場有四大好處，包括成屋付款預售化、讓利空間大、買屋送裝潢、不怕建商倒閉落跑可即刻入住。