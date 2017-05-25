| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
驚！嘉市路邊撿到30發未擊發霰彈槍子彈 送到派出所 快來對發票！ 3、4月千萬獎號74748874 又是嘉義！13:48發生芮氏規模4.6地震 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 財經

房市買氣不振導致餘屋堆疊 北台灣成屋預售比大翻轉

2017-05-25  14:06

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣仍未復甦，導致北台灣成屋建案攀升，根據《住展》雜誌統計，截至4月為止，北台灣銷售中的成屋建案共有908個，反觀預售案則有390個，呈現2.33:1，對照房市高檔時的成屋與預售比，2013年為1:1.07、2014年1:1.05，有著明顯的轉變。業者分析，因投資需求大減，加上建案去化減緩，導致預售案的待售餘屋轉為成屋後持續堆疊，才會造成預售與成屋比例大幅翻轉。

根據《住展》雜誌調查近5年的北台灣成屋與預售比率，2013年為1:1.07、2014年1:1.05、2015年為1:1.06，2015年年底後房市買氣出現反轉，成屋與預售屋比率也從此時開始出現變化，2016年為1.62:1、2017年擴大至2.33:1。

《住展》雜誌企研室經理何世昌分析，預售案數量減少、成屋數量暴增的成因，一來是與預售屋交屋潮有關，由於去年以來預售屋交屋進入高峰且延續至今年，當初預售未賣完的成屋案持續釋出，導致成屋案不斷增加。

再來則是與市場需求改變有關。由於擅長透過預售案、資金高槓桿操作的投資客大量退場，現在市場上買盤主力是自住民眾，而自住民眾偏好看得到的成屋案，所以部分業者乾脆走先建後售模式，省下預售時期的銷售成本，等到完工再開賣。

若進一步分析北台灣各縣市的成屋與預售比率，今年北市為2.38:1、新北市為2.12:1、桃園市為4.03:1、新竹地區則為1.60:1，僅有宜蘭地區預售屋多過成屋建案，成屋與預售屋比率為1:1.03。

何世昌指出，對賣方而言，成屋銷售壓力並未有效減少，若想順利完銷必須「一鼓作氣、讓利到底」。對購屋族來說，房市進入全成屋市場有四大好處，包括成屋付款預售化、讓利空間大、買屋送裝潢、不怕建商倒閉落跑可即刻入住。

廣告
  • 房市買氣仍未復甦，導致北台灣成屋建案攀升，根據《住展》雜誌統計，截至4月為止，北台灣銷售中的成屋建案共有908個，反觀預售案則有390個，呈現2.33:1，對照房市高檔時的成屋與預售比，2013年為1:1.07、2014年1:1.05，有著明顯的轉變。（記者徐義平攝）

    房市買氣仍未復甦，導致北台灣成屋建案攀升，根據《住展》雜誌統計，截至4月為止，北台灣銷售中的成屋建案共有908個，反觀預售案則有390個，呈現2.33:1，對照房市高檔時的成屋與預售比，2013年為1:1.07、2014年1:1.05，有著明顯的轉變。（記者徐義平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 房市 新成屋 預售屋
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：房市買氣不振導致餘屋堆疊 北台灣成屋預售比大翻轉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.