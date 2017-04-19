財報利空衝擊 美股收黑道瓊跌逾百點

2017-04-19 05:12

〔中央社〕華爾街股市今天收黑，道瓊工業指數跌勢最重，重挫113點，主因高盛集團（Goldman Sachs）和嬌生集團（Johnson & Johnson）等大企業公布的財報令人失望。

法新社報導，英國政府意外宣布將提早舉行國會大選後，倫敦股市以重挫2.5%作收，加以法國即將於23日舉行總統大選首輪投票，政治不確定性導玫歐洲股市全面收黑，美股整天也表現弱勢。

道瓊指數終場下跌113.64點，或0.55%，收在20523.28點。

標準普爾500指數下跌6.82點，或0.29%，收在2342.19點；那斯達克指數下跌7.32點，或0.12%，收在5849.47點。

高盛集團公布首季獲利每股5.15美元，低於華爾街分析師預估的5.31美元，股價重挫4.7%。

嬌生集團首季營178億美元，比分析師預估金額少了2億美元，股價也大跌3.2%。