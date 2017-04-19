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聯合航空拖人掀波 執行長：不開除員工

2017-04-19  04:52

〔中央社〕美國聯合航空公司日前粗暴將乘客拖下機的作法廣受譴責，母公司聯合大陸控股公司執行長穆尼奧斯今天表示，此事肇因「制度缺失」，沒有員工會因而丟掉工作。他顯然也無意下台。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，穆尼奧斯（Oscar Munoz）在視訊會議中說：「這是各方面的制度缺失造成，因此從來沒有考慮過要開除員工或任何人。」

美聯社指出，這顯然包括穆尼奧斯自己在內。他表示：「我深信有很多關於我個人的揣測。」但他強調，聯合大陸控股公司（United Continental Holdings）的董事會支持他。

聯合航空公司（United Airlines）9日由芝加哥起飛的一架班機超賣機票，為了空出座位給另一航班的機組員，安全人員硬將亞裔醫師陶大衛（David Dao，譯音）拖下飛機，導致他受傷和流血，其他乘客拍下的影片在網路瘋傳，使得聯航備受指責。

穆尼奧斯今天在公布公司首季財報的視訊會議上，一開始就再度為這次事件道歉。他表示會承擔起改正錯誤的責任。

他說：「對於顧客的信任，我們總是想以最高品質服務和最大程度的尊重與尊嚴來回報。我們將會對政策作必要改變，確保這種事永遠不再發生。」

這起事件激發全球公憤，社群媒體傳出抵制聯合航空呼聲，但許多分析師表示，此事不會對聯航的財務展望有重大影響。

聯合大陸控股公司股價今天終場大跌4.27%，收在每股67.75美元。

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