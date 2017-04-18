大樂透摃龜！ 今彩539頭獎開出1注

2017-04-18 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月18日）開獎的第106000035期大樂透，頭獎摃龜；第106000092期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由桃園市桃園區莊敬里莊敬路一段314號1樓的喜從天降彩券行。

第106000035期大樂透中獎號碼為：「14、21、25、35、36、39，特別號：18」頭獎、貳獎都摃龜；參獎共29注獲得，每注可得5萬6351元；肆獎共84注獲得，每注可得1萬2969元；伍獎共1539注獲得，每注可得1946元；陸獎共2181注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬2767注獲得，每注可得400元；普獎共2萬8674注獲得，每注可得400元。

第106000035期49樂合彩中獎號碼為「14、21、25、35、36、39」，四合1注中獎，可得獎金20萬；三合共91注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3266注中獎，每注可得1250元。

第106000092期今彩539中獎號碼為「09、18、23、30、34」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共227注獲得，每注可得2萬元；參獎共7440注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬5626注獲得，每注可獲得50元。

第106000092期39樂合彩中獎號碼為「09、18、23、30、34」，四合共4注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共284注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7765注中獎，每注可得1125元。

第106000092期3星彩中獎號碼為「526」，正彩共29注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000092期4星彩中獎號碼為「0514」，正彩共14注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」