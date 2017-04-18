IMF公布最新成長預測 台灣仍是4小龍墊底
2017-04-18 23:18
IMF預測台灣今年經濟成長率是1.7%，在亞洲4小龍內是墊底。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕IMF（國際貨幣基金）在今天公布最新《全球經濟展望》（WEO）報告，預測台灣今年經濟成長率是1.7%，明年可達1.9%，不過在亞洲4小龍內仍是墊底。
綜合報導指出，IMF公布最新的《全球經濟展望》報告把今年全球經濟成長預測上修0.1個百分點至3.5%，因為歐洲、日本與中國的製造業和貿易成長。不過IMF也警告，保護主義政策可能會使全面的經濟復甦告終。IMF預估台灣今年國內生產毛額（GDP）年增率是1.7%、明年則為1.9%。
台灣今年、明年的預估成長率在亞洲4小龍裡皆墊底，南韓今年經濟成長率估是2.7%、明年估為2.8%。香港今、明兩年經濟成長率分別估為2.4%和2.5%，至於新加坡則是2.2%及2.6%。。
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