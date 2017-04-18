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前警政署長王卓鈞 獲邀出任工紙大廠榮成董事

2017-04-18  22:21

〔記者李靚慧／台北報導〕前警政署長、現任中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞，受工紙大廠榮成（1909）董事長鄭瑛彬之邀，名列今年股東會董事改選的董事被提名人名單中，可望進入榮成董事會擔任董事。榮成指出，希望借助王卓鈞在管理方面的長才，充實董事會陣容。

榮成將在今年6月14日舉行股東常會進行董事改選，不過，先前市場卻傳言榮成已遭市場派鎖定、甚至點名好樂迪前董事長盧燕賢已悄悄吃貨，意圖搶下董事席次。榮成今日公告董事（獨立董事）被提名人名單，名單中6席董事、3席獨立董事，未見市場派提名人，均由公司派提名，顯示榮成今年的股東常會，將可平靜的完成董事改選。

榮成今日公告的董事候選人，包括「錢江投資公司」代表人鄭瑛彬、王卓鈞；「榮聖投資」代表人徐小波、郭明鑑；「寶隆公司」代表人邱昭彰；「玉瑪國際」代表人江俊德；另有3位獨立董事候選人邱顯比、吳志偉、吳治富。

榮成指出，受理股東提名期間至昨（17）日為止，並無持股達1%的股東提出人選，今日公告的董事候選人，除了王卓鈞外，均為現任董事（獨董）成員。

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  • 前警政署長王卓鈞。（資料照，記者廖振輝攝）

    前警政署長王卓鈞。（資料照，記者廖振輝攝）

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