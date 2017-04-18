大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-04-18 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月18日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：14、21、25、35、36、39，特別號：18。

49樂合彩：14、21、25、35、36、39。

今彩539：09、18、23、30、34。

39樂合彩：09、18、23、30、34。

3星彩：526。

4星彩：0514。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。