大樂透、今彩539 開獎囉！
2017-04-18 20:59
〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月18日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：14、21、25、35、36、39，特別號：18。
49樂合彩：14、21、25、35、36、39。
今彩539：09、18、23、30、34。
39樂合彩：09、18、23、30、34。
3星彩：526。
4星彩：0514。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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