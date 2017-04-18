人氣烤鴨店逃漏稅被逮 連補帶罰共140萬
2017-04-18 21:12
［記者吳佳蓉／台北報導］北區國稅局今表示，轄內某家知名烤鴨店，銷售時雖有開發票給顧客，但在申報營業稅時，仍有短漏報行為，申報的銷售額明顯低於「火紅」程度；最終遭補稅93萬元，並加罰0.5倍罰鍰，總計連補帶罰共140萬元。
北區國稅局表示，日前發現轄區內一家烤鴨店，不論是在平面、電視或網路媒體報導中，都是人氣火熱的排隊店家。國稅局人員至現場稽查，確實是門庭若市，排隊人潮不斷，店家也都有開發票給消費者，看似並無不法。
但事後國稅局以營業稅資料庫進行分析時卻發現，該店家申報的銷售額明顯偏低，不符合買氣的火紅程度；雖然實際銷售金額一次常是好幾百，但實際開出的發票，每張平均金額多在100元以下，有短漏報營業稅的問題。
北區國稅局指出，經調查，該名店家在2015年總計藉此漏報1860萬元的銷售額，乘以營業稅稅率5%，共漏報營業稅93萬元，最終不僅得補稅，還需就漏稅額處以0.5倍罰鍰，總計補稅加罰鍰，店家得付出140萬元。
北區國稅局提醒，店家切勿抱著僥倖心態，以為開立二聯式發票，國稅局不易勾稽，其實稅局查核管道相當多，為避免類似事件重演，未來將對這類案件，加強選案查核，並運用電腦系統分析勾稽。
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