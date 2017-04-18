控制缺水風險 群創導入大數據管理系統
群創的廢水回收系統。（記者陳梅英攝）
〔記者陳梅英／台北報導〕台灣水情不穩，常陷入缺水危機，面板廠群創率先導入i-FM 4.0大數據管理系統，藉以管理各廠水資源運作，結合水利署水情資訊，1滴水用7次，有效控制缺水風險；同時積極透過廢水回收、開發替代水源等，目標2020年單月面積用水量比2016年再下降20%。
群創CSR企業社會責任永續長陳志明副總表示，群創2008年起進行廠內再生水回收，導入全球最先進的再生水技術－高效率薄膜生物反應槽MBR+RO的回收水設備，將原本放流的生物廢水，回收再利用。
目前群創在台灣14個廠區平均製程水回收達95%，遠超過國際標準。2011-2016年台灣廠區單位面積用水量累計降幅21.0%，台灣廠區2016年回收水量7000萬噸，相當於2萬8000個標準泳池蓄水量，目標2020年還要比2016年目標再下降20%。
此外，群創開發替代水源：雨水、空調冷凝水、壓縮空氣冷凝水等回收，其中2016年雨水回收達58.9萬噸，相當於235個標準泳池，用於純水製程原水、澆灌洗滌之用。
有鑑於台灣缺水風險，群創2010年設定台南第五廠區廢水零排放目標，2016年台南五廠晉升為「有效益零排放示範廠」，製程回收率更高達99.5%，1滴水用7次，率先推動「水中和」的面板科技大廠。
2016年群創導入i-FM（intelligent facility management）匯整2008年以來台灣水情狀況，以及各廠設備效能、事件追蹤、耗材管理，即使水庫水情告急，群創已掌握未來數月水資源動態，可有效控制缺水風險。
CSR長陳志明指出，群創節水技術除持續精進，預防缺水風險，開源為當務之急。群創與台南市政府合作，2016年6月響應台南市政府及南科管理局之再生水使用計劃，永康再生水廠第一期承諾群創台南廠區可使用4000噸再生水/日，未來可增加到6000噸/日。
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標題：控制缺水風險 群創導入大數據管理系統
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