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打擊萬年獨董 金管會出手控管

2017-04-18  19:55

〔記者王孟倫／台北報導〕擺脫「萬年獨董」問題，金管會出手了！為進一步強化公開發行公司之獨立董事之功能，金管會今天公布新辦法，若獨董任期若超過3屆（9年），必須說明理由且正式對外揭露原因，金管會直言，強化揭露目的，是不樂見公司獨董任期太久。

過去國內上市櫃公司發生重大弊端，像是「樂陞案」等，獨董不僅無法發揮監督效果，有的僅是掛名、或充當門神，甚至根本不知道公司有什麼重大決策。

對此，為促使獨董發揮專業監督功能，而不再淪為「橡皮圖章」，金管會修訂相關辦法，要求公開發行公司提名已連續擔任該獨董任期達3屆之候選人時，除了應在公告時、對外說明再提名之理由，也必須在股東會選任時、向股東揭露理由。

金管會證期局副局長周惠美表示，上述規定，已兼顧獨董之獨立性與經驗度，此已參考英國、香港及新加坡規範。

不過，若公開發行公司仍執意，要持續提名獨董，證期局官員表示，獨董當9年以上，真的就太久了，主管機關並不樂見這種情況；雖然沒有明確限定任期、屆數，但對公司來說，選用獨董如果還要對外敘明理由，無疑是增加困擾，相信公司會配合改正。

根據金管會統計，截至去年股東會前，只有2成5的公開發行公司、其獨董任期達9年，官員說明，因為獨董設置從2006年陸續實施，未來這問題只會更嚴重。

此外，金管會還修訂了「樂陞條款」，證期局指出，當初樂陞案，有獨董就對外坦承，幾乎沒去開過會，因此，新規定只要公司董事會召開會議，至少要有獨董1人出席，以強化對董事會參與。

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  • 為強化獨董功能，金管會今天修訂新辦法，不希望獨董任期超過3屆。（記者王孟倫攝）

    為強化獨董功能，金管會今天修訂新辦法，不希望獨董任期超過3屆。（記者王孟倫攝）

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