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台泥股票明起暫停交易 待重大訊息公告

2017-04-18  19:46

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥今日傍晚公告，由於有重大訊息將待公告，明（19）日起股票要暫停交易。

台泥明日將會召開臨時董事會，會議後將對外宣布重大訊息。

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  • 台泥今日傍晚公告，由於有重大訊息將待公告，明（19）日起股票要暫停交易。圖為台泥大樓外觀。（資料照，記者方賓照攝）

    台泥今日傍晚公告，由於有重大訊息將待公告，明（19）日起股票要暫停交易。圖為台泥大樓外觀。（資料照，記者方賓照攝）

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