全球智慧電表規模6億支 康舒：商機無限大

2017-04-18 19:10

〔記者羅倩宜／台北報導〕電業法三讀通過，電源大廠康舒（6282）總經理高青山表示，不止國內，全球智慧電網商機無限大。光是智慧電表，國內就有1300萬支、全球6億支的市場，再加上附加的聯網應用，將與長期合作夥伴日本富士通攜手，深耕新能源市場。

康舒今（18日）與日本富士通簽署合作意向書，由總經理高青山、日本富士通執行董事北岡俊治、台灣富士通董事長梶山正樹三方共同簽約。高青山表示，康舒從電源起家，進入智慧能源時代，産品服務的延伸更廣；「電源是各種裝置的心臟，是康舒強項；富士通擅長的是系統，且具備豐富的智慧電網經驗，雙方互補性極強。」

康舒表示，未來雙方透過策略聯盟，將合作推廣富士通的物聯網及大數據通訊技術，並藉此強化康舒在智慧電網及智慧電表先進讀表系統（AMI）的整合能力，站穩台灣市場，再向海外發展。

康舒與台電合作，已在澎湖推智慧電表試點。今年台電將在本島推動智慧電表，第一期標案已完成公開閱覽程序，近期將進入開標。康舒此次與富士通合作，即是著眼國內這個低壓電表市場。台電在本島的第一期智慧電表計畫，將安裝25萬支，康舒估計，全台將有1300萬支的市場、全球智慧電表規模則高達6億支。

除了台灣之外，中長期康舒將與富士通合作，前進東南亞、日本等市場，並積極爭取與當地電信商的合作機會。高青山表示，康舒佈局新能源事業已有多年時間，智慧電網的商機無限大，從電表、通訊模組、後台資料庫及大數據分析、到輸配電、綠能等應用，「生意做不完！」