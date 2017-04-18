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英國首相宣布6/8提前大選 歐股跌、英鎊反彈

2017-04-18  18:49

〔編譯王惠慧／綜合報導〕英國首相梅伊週二宣布提前於6月8日舉行國會大選，英國FTSE100指數跌幅擴大至1.28%，英鎊兌美元在等到消息期間由升轉跌，消息公布後反彈，目前報1.2623美元兌1英鎊，日跌幅0.46%。

截至台灣時間晚間6點半，歐洲股市全面下跌，道瓊歐洲六百指數（Stoxx Europe 600）下跌0.92%；英國FTSE100指數下跌1.28%，德國股市DAX指數下跌0.65%、法國CAC40指數下跌1.33%，分別報7233.52點、12030.86點及5003.6點。

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  • 英國首相梅伊週二宣布提前於6月8日舉行國會大選，歐洲股市下跌，英鎊由升轉跌後反彈，現報1.2623美元。圖為英國首相梅伊。（路透）

    英國首相梅伊週二宣布提前於6月8日舉行國會大選，歐洲股市下跌，英鎊由升轉跌後反彈，現報1.2623美元。圖為英國首相梅伊。（路透）

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