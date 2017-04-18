小7撈過界 開賣珍珠奶茶

統一超商「CITY CAFE現萃茶」今天宣布開賣珍珠奶茶，預計上半年將導入全台（含離島澎湖）約500家7-ELEVEN販售，PK手搖茶專賣店。（記者楊雅民攝）

2017-04-18 20:46

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商「CITY CAFE現萃茶」今天宣布開賣珍珠奶茶，預計上半年將導入全台（含離島澎湖）約500家7-ELEVEN販售，PK手搖茶專賣店。

統一超商行銷群協理謝蓮塘表示，7-ELEVEN導入「CITY CAFE現萃茶」約2年，至今已在全台200家門市開賣現萃茶，今年第一季創造的業績較去年同期大增5.3倍，銷售占比和CITY CAFE相較大約是3比7。

其中嘉義以南的門市，現萃茶銷售業績優於北部，高雄一家門市，現萃茶甚至平均一天賣出高達180杯，超過CITY CAFE，「但賣茶卻沒賣台灣消費者最愛的珍珠奶茶怪怪的」。

該公司經過積極研發，克服珍珠沖泡技術困難，採冷凍方式開發出無添加色素的現萃珍珠，門市人員只要以熱茶湯沖泡再稍加攪拌，平均1分鐘內就可完成1杯珍珠奶茶。

初步開發了珍珠搭配奶茶、紅茶、四季春茶及四季春奶青4款冷飲，每杯推廣嚐鮮價為45~60元，4月19~21則祭出現萃茶全品項第2杯半價誘客，預估今年現萃茶可創造至少2億元營收。

萊爾富則2012年就開賣珍珠奶茶，其中珍珠是採微波方式處理，開賣至今，單店平均每天只賣出2杯，該公司坦承賣不過手搖茶專賣店，內部正在研究是否續賣或停賣。

全家便利商店也搶先從2012年起就販售珍珠奶茶，由於珍珠的Q度品質控制不易，該公司重新改款，4月26日起將開賣Let’s Café蜜香紅茶珍珠拿鐵、冰辻利抹茶珍珠拿鐵，一杯售價50元，搶攻夏季冰飲市場商機。