3大科學園區去年營業額2.4兆 年增2.9％
〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處指出，根據科技部統計，2016年三大科學園區營業額為2.4兆元，較2015年增加2.9％，以積體電路產業營業額占比66.2％最高，規模達1.6兆元，年增8.7％。若就園區別觀察，以竹科營業額居首，南科次之，但南科營業額續創歷史新高，且年增16％，與竹科差距持續拉近。
根據統計，2016年底新竹、中部與南部三大科學園區已入區登記廠商計 811家，較2015年底增12家，以竹科487家最多、增9家，南科188家次之、增4家。三大科學園區從業員工共26.9萬人，較2015年底增3950人或1.5％，以竹科15.1萬人最多、占56.1％；中科則因積體電路產業擴廠等原因，增加6938人或21％，增幅最大。
主計總處表示，2015年三大科學園區營業額2.4兆元，年增2.9％，以積體電路產業營業額占比達66.2％最高，規模1.6兆元，年增8.7％，主因行動裝置推陳出新與新興應用商機擴增，相關處理器晶片需求增加；精密機械產業因生產半導體的自動化設備需求增加，營業額978億元、占4.1％，年增19.3％，增幅最大；光電產業因市況競爭激烈，產品供過於求，致營收下滑至0.6兆元、年減11.3％，占比由29％降至25％。
若就園區別觀察，以竹科營業額居首，南科次之，南科受惠於積體電路產業擁有完善先進製程技術，具備國際競爭力，營業額續創歷史新高，年增16％，與竹科差距持續拉近。
另外，2016年核准進入三大科學園區投資的新廠商計71家，核准資本額 150.6億元；另核准51家現存廠商的增資金額431.1億元，較2015年增加近一倍，主因光電（增資144.6億元）、積體電路（增資109.9億元）、與電腦及周邊（增資103.6億元）等產業增資所致，三者增資金額合計占逾8成。
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