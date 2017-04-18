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雄獅衝刺郵輪旅遊 可望帶動營收成長
2017-04-18 18:44
〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅 （2731）看好郵輪市場商機，衝刺明年郵輪營收，法人預估可貢獻整體營收約達5億元。
雄獅2014年開始銷售郵輪旅遊行程，2016年起則獨包郵輪航次，當年服務人數達1.4萬人，今年再加碼獨包郵輪，預期服務人次可達2萬人，營收可望年增40%，而明年獨包賞櫻期2航次行程，預期每航次以銷售3560人數為目標下，郵輪營收可望較今年倍增。
雄獅集團總經理裴信祐指出，除郵輪市場熱絡外，由於今年各項經濟數據都較去年好，對今年景氣相當樂觀。雄獅總經理游國珍則指出，目前觀察，各路線都有雙位數的成長，雖然朝鮮情勢緊張，但目前沒有接獲旅客取消韓國旅遊。
雄獅第一季營收55.6億元，季增7.49％、年增21.28％，創同期新高。法人指出，雄獅第一季營收創同期新高，在台幣大幅升值，雄獅有匯兌收益下，預期第一季可望繳出一張不錯的成績單。
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