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退休金要準備多少才夠？官方版軟體一算即知
2017-04-18 18:58
〔記者廖千瑩／台北報導〕退休要準備多少錢才夠？現在有官方的計算退休金試算軟體，金管會提供給國人的試算軟體（http://moneywise.fsc.gov.tw/main/tool5.aspx），民眾只要輸入相關數值後，就可預估到退休的那一年，應該準備的總金額，並可從現在起預作準備。
中國人壽建議民眾，在規劃退休金時，首先思考想要幾歲退休，並評估退休後想過的生活，且最好有憑有據地推算出每月開銷，進而了解從現在起每月要提存的金額，並可善用金管會的試算軟體先行推估準備。
舉例來說，假設目前年齡35歲，預計60歲退休，若每月花費需要新台幣3萬元，在實質利率1%、通貨膨脹率1%的假設下，需要在退休時準備907萬6716元。
中國人壽副總經理蘇錦隆表示，退休議題不是只有即將屆齡退休者才需要思考，青壯年族群更應提早為自己規劃樂退藍圖。
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