童裝企業續落難 儀大北市透天近8千萬法拍
〔記者徐義平／台北報導〕受到少子化與網拍衝擊，童裝五大天王之一的愛的世界與儀大公司（百事特）旗下資產陸續落入法拍市場。根據士林地院公告，儀大持有的北市重慶北路四段上透天預計明（19日）進行第一次拍賣，底價為7952萬元。
繼童裝愛的世界總部遭到法拍後，另一童裝企業儀大公司旗下資產也陸續流入法拍市場。根據士林地院公告，儀大遭到法拍的資產為北市重慶北路四段75號的四層樓老舊透天，對照地籍資料，該透天為1973年興建完成，2007年由儀大買進，目前屋齡約44年，地坪約26.32坪、建坪約70.97坪，過往曾經當作百事特的門市，不過，根據法拍公告記載，查封時據儀大公司的業務主任陳勝雄稱由目前債務人自行居住使用，並無出租或出借他人。
其實早在去年4月底，以經營百事特（Best Pals）童裝連鎖店聞名的儀大，因不堪轉投資中國連年虧損，出現資金危機，也曾爆發當地不理性廠商及不明人士衝入儀華辦公區及倉庫強行搬運大量庫存及辦公電腦設備，並於去年4月23日終止長達13年的興櫃買賣。再對照經濟部工商查詢系統，該公司目前已經解散。
寬頻房訊表示，法拍標的遭拍賣原因為「清償票款」，在2016年曾遭永豐商銀假扣押登記，推測應是總公司債務問題導致該標的遭到法拍，若進一步了解整體債務狀況，即便一拍順利拍定，恐也無法完全償還債務。而且根據實價網，附近屋齡超過40年的老舊透天，成交價還不及5千萬，預期一拍流標機率大。
瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，台灣少子化問題就像坐溜滑梯，根據內政部統計，嬰兒出生數量最多是第二次能源危機後的1979年，當年新生兒達381,037人，但去年只剩196,873人，整整少了48%。另外，學齡前人口比例占比也節節下降，從1979年的13.3%降為去年的5.4%，表示這個消費族群，無論是總量或比例的衰退會大大連帶衝擊周邊產業生存空間。
尤其是兩年衝擊最大的還有快時尚、網購的盛行，以及大型暢貨中心、購物中心的崛起，而童裝季節消耗又快，中低價市場最受衝擊，最後門市店面租金水漲船高、居高不下，都造成童裝業者經營上的挑戰。
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