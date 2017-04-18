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新台幣狹幅震盪 終場小貶5.6分

2017-04-18  16:30

［記者吳佳蓉／台北報導］市場觀望氣氛濃厚，今日新台幣狹幅波動偏貶，終場以30.406元兌1美元，小貶5.6分，為近一週新低，台北外匯經紀公司交易量6.5億美元。

外匯交易員表示，今日新台幣匯市交投冷清，缺乏明確方向，東北亞地緣政治問題持續膠著，歐洲則有法國選舉將至，不確定因素充斥，觀望氣氛濃厚；在缺乏指引下，新台幣早盤陷入區間狹幅盤整。

新台幣今日以30.335元開出，最高30.33元，最低30.406元，終場收在30.406元，小貶5.6分。

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  • 市場觀望氣氛濃厚，今日新台幣狹幅波動偏貶，終場以30.406元兌1美元，小貶5.6分。（資料照，記者張嘉明攝）

    市場觀望氣氛濃厚，今日新台幣狹幅波動偏貶，終場以30.406元兌1美元，小貶5.6分。（資料照，記者張嘉明攝）

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