不靠中客 立康生醫產值衝全台第一

2017-04-18 15:51

〔記者陳永吉／台北報導〕國內首家以觀光工廠營運模式行銷自有品牌保健食品與藥品的上櫃生技公司—立康生醫（6242），去年營收達4.5億元，光靠台南及苗栗兩家觀光工廠、以及顧客的回購，台南廠衝上全台觀光工廠產值第一名，苗栗廠也衝上第五名，成為台灣觀光工廠的奇蹟。

立康董事長鄭育修（見圖右）表示，根據經濟部統計，到去年底全台共有134家觀光工廠，相較於2011年的74家，明顯大幅增加，去年一共創造出46億元產值，觀光人數也從2011年的650萬人次增至去年的2210萬人次，目前產值前10名的觀光工廠，除了立康的兩家外，還有3家酒廠，其中排名第2的是埔里酒廠。

鄭育修指出，觀光工廠光靠門票跟住宿等，一年營業額很難超過2億元，立康的消費主力主要是團客為主，但公司不主打中客，靠著鄉鎮里自強活動、工協會社團旅遊等，目前累積的會員數達20萬人，其中有明顯回購的客戶達5萬人以上，因此完全不受陸客減少的影響，預估今年營運還有2位數成長的空間。

鄭育修透露，目前全台134家合格的觀光工廠中，生技醫藥相關的僅有9家，立康台南廠不僅是南部第一家觀光工廠，更是全台首座生醫觀光工廠，由於立康在經營觀光工廠有一點成果，現在已跟濟生藥廠簽訂3年行銷合約，將輸出觀光工廠經營管理的技術知識，兼賺管理財。

鄭育修表示，目前該公司營收有74%來自保健食品、20%來自龜鹿二仙膏等藥品，除了透過輸出觀光工廠的管理技術外，也將靠增設觀光工廠據點、尋求異業結盟，擴大立康自有品牌的銷售通路，發揮觀光工廠的效益。