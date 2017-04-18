三大法人買超4億 外資買超1億
2017-04-18 15:07
台股集中市場三大法人同步買超，合計買超新台幣4.57億元。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人同步買超，合計買超新台幣4.57億元。
外資今天買超1.06億元，投信買超1.74億元，自營商買超1.77億元。三大法人合計買超4.57億元。
台股今天漲30.16點，收在9746.56點，成交值新台幣714.27億元。
|106年04月18日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,081,672,050
|955,897,815
|125,774,235
|自營商（避險）
|3,075,306,790
|3,024,597,424
|50,709,366
|投信
|909,605,450
|735,415,513
|174,189,937
|外資及陸資
|18,841,161,455
|18,734,764,537
|106,396,918
|合計
|23,907,745,745
|23,450,675,289
|457,070,456
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