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三大法人買超4億 外資買超1億

台股集中市場三大法人同步買超，合計買超新台幣4.57億元。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-04-18  15:07

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人同步買超，合計買超新台幣4.57億元。

外資今天買超1.06億元，投信買超1.74億元，自營商買超1.77億元。三大法人合計買超4.57億元。

台股今天漲30.16點，收在9746.56點，成交值新台幣714.27億元。

106年04月18日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,081,672,050 955,897,815 125,774,235
自營商（避險） 3,075,306,790 3,024,597,424 50,709,366
投信 909,605,450 735,415,513 174,189,937
外資及陸資 18,841,161,455 18,734,764,537 106,396,918
合計 23,907,745,745 23,450,675,289 457,070,456

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