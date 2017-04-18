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中小型個股強彈 台股上漲30.16點、收9746.56點

台股今在電子與紡織、造紙、汽車、航運等傳產股皆相對表現強勁的帶動下，加權指數收9746.56點、上漲30.16點，成交值新台幣714.27億元。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-04-18  14:41

〔記者洪友芳／新竹報導〕台股今在電子與紡織、造紙、汽車、航運等傳產股皆相對表現強勁的帶動下，加權指數收9746.56點、上漲30.16點，成交值新台幣714.27億元。

隨著美股反彈，台股今加權股價指數以9735.76點開出，最高為9771.07點、最低9735.26點。各類股以造紙類漲幅超過3%最搶眼，其次是玻璃陶瓷上漲2.64%，營建、紡織、航運、汽車類股漲幅皆逾1%，食品、金融、鋼鐵、網通等類股相對走弱。

股王大立光持平，股后精測續上漲，權值股台積電小漲0.5元、收188元，鴻海收97元、小跌0.3元，聯發科收212.5元、小漲1.5元。漲停個股包括為升、立積、卓越、同開等中小型個股，其中又以光學元件相關個股表現最耀眼。

法人指出，東北亞緊張情勢趨緩，台股受美股激勵跟著上漲，但動能仍不足，整體走勢無法太樂觀，投資人仍宜謹慎看待。

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