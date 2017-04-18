全球股市有三隱憂 花旗：第2季美股仍不看淡

2017-04-18 13:47

〔記者李靚慧／台北報導〕今年第1季全球股債市表現亮眼，但花旗（台灣）銀行財富管理今日提醒，目前市場存在全球股價過高、部分產業生產力低迷、新型態競爭致產業加速洗牌等三大隱憂，不過，第2季仍不看淡美股，特別看好能源、公用事業及金融類股。

花旗（台灣）銀行財富管理今日發布2017年第2季投資展望，2017年第1季的全球股債市，延續了2016年的凌厲漲勢，全球股票市場漲幅上看6.5%、亞股漲幅更超過13%。

花旗（台灣）銀行財富管理資深副總裁王進彰今日指出，第2季仍不看淡美股，如果投資人偏好固定收益，則可評估投資新興市場債、高收益債。不過，王進彰提醒，全球投資市場仍存在三大隱憂，第一是全球股價已位於相對高檔，其中美股的本益比高達18.2倍，已超過全球股票的平均本益比16.8倍，股價並不便宜。

其次，在金融海嘯之後，美國生產力始終低迷不振，平均每年GDP成長率僅1.3%，雖然美日等國失業率創下新低，但仍不可忽視部分產業就業數字走弱、生產力低迷的現實。

第三個隱憂則是電商等新型態產業崛起，加速傳統產業加速洗牌，在此狀況下，所幸美國企業盈餘持續改善，部分大型績優股仍有穩健的股利、配息，因此，花旗對美國市場市場仍採取「中立偏多」的態度，第二季看好金融、公用事業及能源類股的投資機會。

相較於去年市場一片看好美元，花旗目前對美元的看法相對保守，即使市場預期美國今年仍有2至3次升息，但美元不再是唯一強勢貨幣。

王進彰分析，國際油價沒有崩盤跡象、其他新興市場、歐洲也有陸續脫離低迷可能，歐元區即使沒有升息，但已減少量化寬鬆幅度，英國脫歐的衝擊減少，都將削弱美元強勢的空間，預期美元再漲的空間僅5%-10%。