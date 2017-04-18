| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉浮報工程費 中鼎工程師、下包商聲押獲准 弒母嫌無保釋放 檢方不服今提抗告
 首頁 > 財經

全球股市有三隱憂 花旗：第2季美股仍不看淡

2017-04-18  13:47

〔記者李靚慧／台北報導〕今年第1季全球股債市表現亮眼，但花旗（台灣）銀行財富管理今日提醒，目前市場存在全球股價過高、部分產業生產力低迷、新型態競爭致產業加速洗牌等三大隱憂，不過，第2季仍不看淡美股，特別看好能源、公用事業及金融類股。

花旗（台灣）銀行財富管理今日發布2017年第2季投資展望，2017年第1季的全球股債市，延續了2016年的凌厲漲勢，全球股票市場漲幅上看6.5%、亞股漲幅更超過13%。

花旗（台灣）銀行財富管理資深副總裁王進彰今日指出，第2季仍不看淡美股，如果投資人偏好固定收益，則可評估投資新興市場債、高收益債。不過，王進彰提醒，全球投資市場仍存在三大隱憂，第一是全球股價已位於相對高檔，其中美股的本益比高達18.2倍，已超過全球股票的平均本益比16.8倍，股價並不便宜。

其次，在金融海嘯之後，美國生產力始終低迷不振，平均每年GDP成長率僅1.3%，雖然美日等國失業率創下新低，但仍不可忽視部分產業就業數字走弱、生產力低迷的現實。

第三個隱憂則是電商等新型態產業崛起，加速傳統產業加速洗牌，在此狀況下，所幸美國企業盈餘持續改善，部分大型績優股仍有穩健的股利、配息，因此，花旗對美國市場市場仍採取「中立偏多」的態度，第二季看好金融、公用事業及能源類股的投資機會。

相較於去年市場一片看好美元，花旗目前對美元的看法相對保守，即使市場預期美國今年仍有2至3次升息，但美元不再是唯一強勢貨幣。

王進彰分析，國際油價沒有崩盤跡象、其他新興市場、歐洲也有陸續脫離低迷可能，歐元區即使沒有升息，但已減少量化寬鬆幅度，英國脫歐的衝擊減少，都將削弱美元強勢的空間，預期美元再漲的空間僅5%-10%。

廣告
  • 花旗：全球股市三大隱憂，第2季美股仍不看淡（記者李靚慧攝）

    花旗：全球股市三大隱憂，第2季美股仍不看淡（記者李靚慧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 美股 股市 花旗 隱憂
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：全球股市有三隱憂 花旗：第2季美股仍不看淡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.