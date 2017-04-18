「星宇投資」獲核准 張國煒重返航空界再跨一步
2017-04-18 14:02
〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空前董事長張國煒準備以「星宇航空」重返航空業，張國煒成立的「星宇投資」在上週獲得核准通過；張國煒返回航空業的路，又再跨出一步。
綜合媒體報導，由張國煒為「星宇航空」先期籌備成立「星宇投資」，在上週11日已核准通過成立，資本額1千萬元，登記營運事業為「一般投資事業」。協助張國煒對外發言的長榮集團前發言人聶國維表證實，星宇投資就是為了籌備星宇航空而成立，該公司為有限公司，由張國煒全資擁有。
長榮航空在6月26日召開股東會，根據股權結構，市場分析，張國煒在長榮航空仍可能保留至少一席董事席位，本週也開始受領股東提名董事候選人，但《工商時報》報導指出，張國煒已無意願繼續在長榮相爭。
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